СНБО придумал, как преодолеть демографический кризис

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о мерах по преодолению демографического кризиса и развития трудоресурсного потенциала государства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, соответствующий Указ В.ЮЩЕНКО подписал сегодня.

Контроль за выполнением Указа возложен на секретаря СНБОУ Ивана ПЛЮЩА. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщал УНИАН, сегодня Совет национальной безопасности и обороны Украины своим решением утвердил меры по преодолению демографического кризиса и развитию трудоресурсного потенциала Украины. Принятие решения состоялось путем письменного голосования.

Согласно решению СНБО, Кабинет Министров должен до 1 декабря уточнить задачи, которые следуют из Стратегии демографического развития на период до 2015 года. Кроме того, правительство, начиная с 2008 года, должно внедрить социально-демографическую экспертизу проектов программ экономического и социального развития государства и регионов; в шестимесячный срок осуществить инвентаризацию государственных целевых программ социального направления, проанализировать состояние их выполнения. Кроме того, Кабмин должен разработать и вынести в шестимесячный срок на рассмотрение Верховной Рады шестого созыва проект Общегосударственной программы развития трудового потенциала. Правительство также должно принять до 1 июля 2008 года меры по упорядочению оплаты труда руководителей субъектов ведения хозяйства государственной и коммунальной собственности с целью недопущения значительной дифференциации оплаты труда таких руководителей в сравнении с другими работниками, и осуществить ряд других мер.

При этом Министерству аграрной политики Украины, Министерству труда и социальной политики Украины поручено разработать в шестимесячный срок и внести в установленном порядке предложения по введению комплекса мероприятий стимулирования развития сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств, в первую очередь крупнотоварных. Кроме того, эти министерства должны разработать на протяжении 2008 года программу диверсификации занятости сельского населения, развития социальной инфраструктуры на селе.

В то же время, на Министерство иностранных дел Украины, Министерство труда и социальной политики, Министерство внутренних дел возложена задача подготовить и подать до 1 апреля 2008 года в установленном порядке предложения относительно присоединения Украины к многосторонним, заключение двусторонних международных договоров по вопросам трудовой миграции; разработать до 1 июля 2008 года комплекс мероприятий по внедрению в установленном порядке дифференцированного подхода в иммиграционной политике.

Кроме того, Государственный комитет статистики должен проработать до конца 2007 года вопрос о внедрении статистического учета (мониторинга) обеспечения сфер экономики работниками соответствующих профессий и квалификационного уровня; разработать совместно с Министерством труда и социальной политики Украины и другими заинтересованными центральными органами исполнительной власти и научными учреждениями в шестимесячный срок методику определения объемов трудовой иммиграции с учетом социально-экономических условий развития Украины.

При этом Министерство здравоохранения должно разработать и внести до 1 апреля 2008 года в установленном порядке предложения по обеспечению на протяжении 2008-2010 гг. лечебно-профилактических заведений необходимым медицинским оборудованием для проведения общей диспансеризации населения, в первую очередь, для выполнения скрининг-программ и экспресс-диагностики. В то же время Министерство Украины по делам семьи, молодежи и спорта должно разработать в трехмесячный срок комплексные мероприятия по созданию условий и поощрению населения Украины к здоровому образу жизни.

При этом МВД, СБУ, МИД, Минтруда, ГНУ должны принять безотлагательные меры по усилению контроля за деятельностью организаций - посредников в трудоустройстве граждан Украины для работы за границей и повышения эффективности мероприятий по выявлению и прекращению деятельности организаций, которые трудоустраивают граждан Украины за границей с нарушением установленного порядка.

Кабинет Министров должен ежеквартально информировать СНБОУ о ходе выполнения этого решения. При этом должна быть создана Межведомственная комиссия по вопросам преодоления демографического кризиса и развития трудоресурсного потенциала.