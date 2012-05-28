Погода на завтра

На остальной территории ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер переменных направлений, 3-10 м/с, во время гроз местами шквалы 15-20 м/с.

Температура ночью 9-14°, днем 19-24°; в Карпатах ночью 2-7° тепла, днем 8-13°.

В Киевской области во вторник ночью без осадков, днем местами ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, во время грозы порывистый. Температура ночью 9-14°, днем 19-24°. В Киеве температура ночью 11-13°, днем 22-24°.

Сегодня температура воды в Черном море 15-20°, на побережье Ялты 12°, Феодосии 14°, в Азовском море 18-21°, в Днепре возле Киева 20°.