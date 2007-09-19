У Ющенко есть просьба к одесситам

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО просит не открывать в Одессе памятники российским царям.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что 22 сентября приедет в Одессу на открытие отреставрированного Оперного театра.

«У меня только просьба - не открывать памятник Петру Первому или там кому следующему. Давайте уважать свою историю, давайте помнить, что мы украинцы», - призвал В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, решение об установлении в Одессе монумента российской императрице Екатерине II приняли депутаты горсовета, мотивируя его тем, что с 1900 по 1920 год в Одессе существовал памятник Екатерине II, пока его не снесли большевики. Теперь его решено именовать памятником «Основателям Одессы».

Депутат Одесского горсовета Руслан ТАРПАН и представитель фирмы «Реставратор» Сергей ДАНИЛКО сообщили, что Екатерининская площадь Одессы, которая реконструируется, и памятник Екатерине II, будут открыты в торжественной обстановке в конце октября.

Против установления памятника протестуют представители более чем полумиллионной украинской общині Одессы, в первую очередь УНП, ПРП «Собор» «Просвіта», ассоциация казацких обществ «Січ» и тому подобное.