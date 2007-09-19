В избирательных списках Харькова нашли 2 тысячи ”Маклаудов”

Служба безопасности Украины по сообщениям, полученным от граждан по телефону доверия, установила, что в Харькове в списки избирателей включены свыше 2 тыс. человек в возрасте старше 107 лет. Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщила пресс-секретарь председателя СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, по ее словам, более того, только в одном доме таких людей «проживало» свыше 100. В то же время, согласно информации М.ОСТАПЕНКО, в этом же городе в избирательные списки были включены свыше 8 тыс. человек, которые имеют одинаковые паспортные данные, но зарегистрированы в разных местах.