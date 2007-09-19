Рудьковский передумал повышать цены на билеты

Министр транспорта и связи Украины Николай РУДЬКОВСКИЙ заявляет, что отменил приказ о повышении тарифов на пассажирском железнодорожном транспорте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам.

В ближайшее время повышения тарифов на пассажирские ж/д перевозки не будет, отметил министр. «Я отменил приказ о повышении тарифов. До тех пор, пока не будет расти уровень сервиса, тарифы на пассажирские перевозки повышаться не будут… Ни в сентябре, ни в октябре, ни в ноябре - пока я буду министром транспорта», - сказал Н.РУДЬКОВСКИЙ.

Он сообщил, что 2 сентября провел совещание по анализу уровня сервиса на железнодорожном транспорте и пришел к выводу, что уровень вырос недостаточно. Министр не исключил, что может быть повышена цена на проезд в новых вагонах. Однако «без повышения уровня обслуживания мы не можем повышать тарифы», - добавил Н.РУДЬКОВСКИЙ.

Справка УНИАН. В соответствии с приказом Министерства транспорта и связи Украины, с 1 марта, 1 мая и 1 июня тарифы на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом были повышены на 5%. Очередное повышение, также на 5%, ожидается в ноябре.

В целом в 2007 году тарифы увеличатся на 25%. По словам Н.РУДЬКОВСКОГО, "Укрзализныця” планирует получить от повышения тарифов на пассажирские перевозки в 2007 году 390 млн. грн.