Премьер-министр Украины, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ предлагает запретить скупку земли крупными корпорациями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил в эфире телерадиокомпании "Винниччина".

"Нужно принять такие законы, которые бы делали невозможной скупку земель крупными корпорациями, как отечественными, так и заграничными", - отметил премьер.

По мнению В.ЯНУКОВИЧА, во время земельной реформы, продажей земли не должны заниматься чиновники, а этот процесс должен быть под контролем общества.

"Мы не должны допустить, чтобы чиновники сегодня за счет государства, за счет людей обогащались", - прибавил он.

В.ЯНУКОВИЧ считает, что общество должно относиться к вопросу продажи земли с очень большим вниманием и ответственностью.