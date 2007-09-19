Зачем главе ОГА информация из космоса?

19-20 сентября Национальное космическое агентство Украины проведет в Херсоне круглый стол «Возможности современных ГИС/ДЗЗ-технологий в решении проблем Херсонщины».

Как сообщили корреспонденту УНИАН в управлении информации и связей с общественностью Херсонской облгосадминистрации, главная цель мероприятия: рассмотреть возможности и практический опыт использования космических снимков и современных геоинформационных систем (ГИС) для решения проблем Херсонской области.

По информации заместителя губернатора области Анатолия ОСЕННЕГО, перспективы использования таких технологий очень широки: от оценки состояния загрязнения водоемов области и оперативной оценки последствий чрезвычайных ситуаций до оперативных оценок состояния агроресурсов и дистанционных методов изучения недр региона.

В число организаторов круглого стола кроме НКАУ вошли также Херсонская ОГА, Государственная служба геодезии, картографии и кадастра, Херсонский аграрный госуниверситет, Институт телекоммуникаций и глобального информационного поля, ГП «Херсонгеоинформ» и другие.