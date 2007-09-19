Крым начинает массовую кампанию рекламы своих курортов

Проведение Года туризма и курортов в Украине, намеченного на 2008 год, Крым отметит массовой рекламой своих курортных возможностей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Совета министров Крыма, сегодня на очередном заседании крымского правительства был утвержден план мероприятий по подготовке и проведению в Автономной Республике Крым в 2008 году Года туризма и курортов в Украине. Соответствующее постановление Совмина разработано во исполнение Указа Президента Украины «О мероприятиях по развитию туризма и курортов в Украине» и в целях дальнейшего развития курортно-туристической отрасли в Крыму.

План мероприятий предусматривает проведение в течение 2008 года конгрессов, конференций, семинаров, фестивалей, выставок, туристических слетов в курортных регионах, предусматривает активизацию информационной работы по рекламе крымских курортов, проведений презентаций курортно-туристических возможностей Крыма на международных форумах.

«Проведение Года туризма и курортов в Украине – это возможность привлечь к Крыму внимание потенциальных партнеров и инвесторов, расширить рамки курортного сезона, увеличить объемы въездного и внутреннего туризма», - считают в правительстве автономии.

В рамках подготовки к Году курортов и туризма Министерство курортов и туризма Крыма планирует провести рекламную кампанию в средствах массовой информации, в том числе на центральных телеканалах Украины и стран СНГ, пресс-туры и автопробег для представителей СМИ, а также планирует провести тематические конференции для представителей турбизнеса.