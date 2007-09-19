В Ялте пройдет Международный фестиваль поэзии «Синани-фест-2007»

22-23 сентября в Ялте (Крым) впервые пройдет Международный фестиваль поэзии «Синани-фест-2007».

Как сообщили УНИАН в оргкомитете «Синани-феста-2007», фестиваль объединяет всех тех, кому не безразлично культурное прошлое Ялты и ее литературное будущее.

Из всех фестивалей, которые видела Ялта, «Синани-фест-2007», по утверждению его организаторов, «самый некоммерческий, поскольку связан с литературным, музыкальным и художественным творчеством».

Цель международного фестиваля поэзии - возрождение традиций меценатства и покровительства различным искусствам и его деятелям. «Традиция фестиваля отображена в его названии и была заложена известным ялтинским меценатом и другом известнейших литераторов конца 19 века Исааком Синани, которого Антон Чехов называл "настоящим ялтинцем"», - рассказали в оргкомитете.

Фестиваль поэзии «Синани-фест-2007» организован альтернативным литературным сообществом «Водолазовы Братья и Сестры» и проводится под патронатом мэра Ялты Сергея БРАЙКО и "регионалов".