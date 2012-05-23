Колесников хочет, чтобы летать из Львова в Киев не было дороже, чем в Мюнхен

Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины - министр инфраструктуры Борис Колесников во время пресс-конференции в Кабмине.

«Мы изучаем возможность снижения цены на билеты. Мы будем предлагать отменить НДС на продажу топлива внутри страны», - сказал он.

По словам Б.Колесникова, стоимость авиабилетов на перелеты по Украине существенно превышает стоимость билетов на зарубежные авиарейсы.

«Мы слышим справедливые замечания: почему билет Львов-Мюнхен стоит дешевле, чем на Киев-Львов. Ответ очень прост: Львов-Мюнхен заправляется без НДС на топливо - это почти 40% стоимости билета, сам билет Львов-Мюнхен продается без НДС. Вот вам разница в цене», - сказал он.

Кроме того, Б. Колесников отметил, что Мининфраструктуры планирует инициировать отмену налога на прибыль для авиакомпаний и частичную компенсацию тарифов за пролет на территории Украины.

«Задача - сделать, как минимум, на 30% дешевле авиабилеты», - сказал он.

Напомним, во время открытия терминала в аэропорту «Киев» (Жуляны) Б. Колесников сообщил, что Мининфраструктуры намерено в ближайшее время представить план мероприятий, направленных на снижение стоимости внутренних пассажирских авиаперевозок по Украине на 30-50%.