Президент подписал Указ о праздновании Дня партизанской славы

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Указ “О праздновании Дня партизанской славы”. Текст Указа от 18 сентября 2007 года размещен на официальном сайте главы государства.

Как отмечается в документе, “с целью чествования памяти сыновей и дочерей Украины, которые боролись за свободу народа в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в рядах подпольно-партизанского движения, их подвига и жертвенности, воспитания у молодого поколения почтительного отношения к ветеранам войны”, В.ЮЩЕНКО поручил Кабинету Министров Украины разработать и утвердить план мероприятий по празднованию 22 сентября 2007 года Дня партизанской славы, предусмотрев, в частности, проведение в этот день торжественной церемонии возложения венков к могиле Неизвестного солдата в городе Киеве. А также принять меры относительно: завершения в 2008 году реконструкции Парка партизанской славы в городе Киеве; установления до 1 января 2008 года на границах Винницкой, Житомирской, Киевской, Одесской, Ровенской, Сумской и Черниговской областей памятных знаков «Область партизанской славы»; открытия до 9 мая 2008 года музея партизанской славы в городе Киеве; проработать вопрос относительно организации туристических маршрутов «Места партизанской славы»; способствовать изданию мемуарной и документальной литературы из истории подпольно-партизанского движения в Украине в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 лет.

Совету министров Автономной Республики Крым, областным, Киевской и Севастопольской городским государственным администрациям поручено обеспечить проведение торжественных и мемориальных мероприятий по случаю празднования 22 сентября 2007 года Дня партизанской славы, в частности возложение венков и цветов к памятникам павшим воинам, собраний общественности, встреч руководителей местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления с ветеранами войны, организовать проведение в общеобразовательных и других учебных заведениях уроков истории и мужества при участии ветеранов войны; принимать меры относительно улучшения социально-бытового и медицинского обслуживания бывших партизан и подпольщиков, вдов погибших, провести необходимую работу по изучению их повседневных потребностей, изыскать возможности предоставления ветеранам подпольно-партизанского движения адресной материальной помощи и вручения им памятных подарков; обеспечить проведение в публичных библиотеках соответствующих тематических выставок, лекций по истории подпольно-партизанского движения, пополнения и демонстрацию музейных экспозиций.

Государственный комитет архивов Украины должен способствовать проведению выставок архивных материалов, связанных с деятельностью партизанских отрядов и соединений и подпольных организаций, которые действовали на оккупированной территории Украины, а Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины - обеспечить широкое освещение в средствах массовой информации мероприятий по празднованию 22 сентября 2007 года Дня партизанской славы, организовать показ тематических художественных и документальных фильмов.

Этот Указ вступает в силу со дня его опубликования.