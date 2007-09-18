Президент подписал Указ о праздновании Дня партизанской славы
... 22 сентября
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Указ “О праздновании Дня партизанской славы”. Текст Указа от 18 сентября 2007 года размещен на официальном сайте главы государства.
Как отмечается в документе, “с целью чествования памяти сыновей и дочерей Украины, которые боролись за свободу народа в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в рядах подпольно-партизанского движения, их подвига и жертвенности, воспитания у молодого поколения почтительного отношения к ветеранам войны”, В.ЮЩЕНКО поручил Кабинету Министров Украины разработать и утвердить план мероприятий по празднованию 22 сентября 2007 года Дня партизанской славы, предусмотрев, в частности, проведение в этот день торжественной церемонии возложения венков к могиле Неизвестного солдата в городе Киеве. А также принять меры относительно: завершения в 2008 году реконструкции Парка партизанской славы в городе Киеве; установления до 1 января 2008 года на границах Винницкой, Житомирской, Киевской, Одесской, Ровенской, Сумской и Черниговской областей памятных знаков «Область партизанской славы»; открытия до 9 мая 2008 года музея партизанской славы в городе Киеве; проработать вопрос относительно организации туристических маршрутов «Места партизанской славы»; способствовать изданию мемуарной и документальной литературы из истории подпольно-партизанского движения в Украине в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 лет.
Совету министров Автономной Республики Крым, областным, Киевской и Севастопольской городским государственным администрациям поручено обеспечить проведение торжественных и мемориальных мероприятий по случаю празднования 22 сентября 2007 года Дня партизанской славы, в частности возложение венков и цветов к памятникам павшим воинам, собраний общественности, встреч руководителей местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления с ветеранами войны, организовать проведение в общеобразовательных и других учебных заведениях уроков истории и мужества при участии ветеранов войны; принимать меры относительно улучшения социально-бытового и медицинского обслуживания бывших партизан и подпольщиков, вдов погибших, провести необходимую работу по изучению их повседневных потребностей, изыскать возможности предоставления ветеранам подпольно-партизанского движения адресной материальной помощи и вручения им памятных подарков; обеспечить проведение в публичных библиотеках соответствующих тематических выставок, лекций по истории подпольно-партизанского движения, пополнения и демонстрацию музейных экспозиций.
Государственный комитет архивов Украины должен способствовать проведению выставок архивных материалов, связанных с деятельностью партизанских отрядов и соединений и подпольных организаций, которые действовали на оккупированной территории Украины, а Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины - обеспечить широкое освещение в средствах массовой информации мероприятий по празднованию 22 сентября 2007 года Дня партизанской славы, организовать показ тематических художественных и документальных фильмов.
Этот Указ вступает в силу со дня его опубликования.