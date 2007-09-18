Тимошенко: уже началось подписание пустых избрательных протоколов

В Украине началась подготовка к фальсификациям на досрочных парламентских выборах. Об этом Юлия ТИМОШЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции в Чернигове, сообщили в пресс-службе БЮТ.

«Я могу засвидетельствовать, что многим нашим членам избирательных участков от партии власти предлагают серьезные финансовые вещи за то, что они будут подписывать пустые протоколы», - сообщила лидер БЮТ.

Она заметила, что в Житомирской области людям предлагают по 150 гривен за паспортные данные людей и гарантию, что они не пойдут голосовать.

«Я верю в то, что БЮТ смог набрать мощную команду наблюдателей и членов комиссий, которые помогут нашей стране добыть в борьбе честные выборы», - подчеркнула Ю.Тимошенко.