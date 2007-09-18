Литвин: расхищение оросительных труб кто-то прикрывает сверху

Владимир ЛИТВИН требует расследования бесхозяйственности и преступных фактов расхищения оросительной системы юга страны. Такое заявление лидер Блока Литвина сделал во время пребывания в Херсонской области после того как ознакомился с общим состоянием оросительной системы, сообщили УНИАН в пресс-службе блока.

«Очевидно, кого-то такая ситуация очень устраивает. Если бы трубы, которые разворовываются из оросительных систем, не принимали как лом, то никто их бы не крал. Так же не крали бы, не зная, что кто-то их прикрывает сверху. Мне кажется, что идет организованное расхищение того богатства, на которое наши соотечественники работали поколениями», – отметил В.Литвин.

По его мнению, бесхозяйственность и упадок в содержании этих систем начались после того, как ими перестал заниматься соответствующий государственный комитет и их передали в ведение местных советов. В.Литвин убежден, что советы просто не способны их содержать. Кроме того, часть сельских и поселковых советов не взяли системы в свое подчинение, что стало причиной бессилия правосудия. Милиция не может открывать уголовные дела по фактам расхищений, поскольку юридически у оросительных систем нет владельца.

Единственный выход из сложившейся ситуации, по мнению В.Литвина, - возвращение систем под юрисдикцию Государственного комитета водного хозяйства.

«В Херсонской области, в среднем, каждый третий год засушливый. Поэтому необходимость водных мелиораций предопределена естественными условиями. Здесь каждый четвертый гектар пашни требует орошения. И мы обязаны прекратить бесхозность в этой отрасли и наконец навести в ней порядок», отметил В.Литвин.