На трассе ”Борисполь - Днепропетровск” закроют мост через Днепр

С 22 сентября до 31 декабря мост через Днепр в Кременчуге Полтавской области будет закрыт на ремонт.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил мэр Кременчуга Николай ГЛУХОВ, отметив, что такое решение принято сегодня во время заседания горисполкома.

«Движение транспорта через мост, по которому проходит автотрасса "Борисполь - Днепропетровск", будет закрыто, а объезд будет осуществляться через мосты, расположенные в Черкасской, Днепропетровской областях», - заявил Н.ГЛУХОВ.

Во время ремонта моста жителей Кременчуга через Днепр будут перевозить поездами.

Водителям иногороднего легкового транспорта будет предложен объезд по дамбе Кременчугской ГЭС в г. Светловодск (Кировоградская область). Также во время ремонта будет организована работа всех вспомогательных служб в правобережной части Кременчуга, которая окажется отрезанной от основной части города.