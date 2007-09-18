Гриценко перечеркивает мечты Рудьковского

Пролонгация договора относительно пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины не предусмотрена Конституцией нашего государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам в Конотопе заявил министр обороны Анатолий ГРИЦЕНКО.

«Я считаю, что правительство должно придерживаться законов, Конституции Украины. В Конституции четко определено, что постоянное базирование иностранных войск на территории Украины запрещено», - подчеркнул А.ГРИЦЕНКО. Он отметил, что единственное исключение сделано в переходных положениях только для ЧФ РФ в соответствии с теми соглашениями, которые были подписаны в 1997 году.

«В базовых соглашениях зафиксирован срок пребывания Черноморского флота на территории Украины - 2017 год. После этого там стоит точка», - сказал министр обороны.

Как сообщал УНИАН, 16 сентября министр транспорта и связи Николай РУДЬКОВСКИЙ заявил о возможности “продлить контракт пребывания российского флота в Севастополе”, если на будущих президентских выборах в Украине будет избран Президент, который поддержит этот вопрос.

Министр выразил уверенность, что “до тех пор, пока в Севастополе стоит российский флот, в Крыму будет стабильность и покой. Как только выведут флот, не дай Бог, сразу же появятся те процессы, которых мы не ждали”.