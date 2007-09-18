Гриценко перечеркивает мечты Рудьковского
После 2017 года стоит точка
Пролонгация договора относительно пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины не предусмотрена Конституцией нашего государства.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам в Конотопе заявил министр обороны Анатолий ГРИЦЕНКО.
«Я считаю, что правительство должно придерживаться законов, Конституции Украины. В Конституции четко определено, что постоянное базирование иностранных войск на территории Украины запрещено», - подчеркнул А.ГРИЦЕНКО. Он отметил, что единственное исключение сделано в переходных положениях только для ЧФ РФ в соответствии с теми соглашениями, которые были подписаны в 1997 году.
«В базовых соглашениях зафиксирован срок пребывания Черноморского флота на территории Украины - 2017 год. После этого там стоит точка», - сказал министр обороны.
Как сообщал УНИАН, 16 сентября министр транспорта и связи Николай РУДЬКОВСКИЙ заявил о возможности “продлить контракт пребывания российского флота в Севастополе”, если на будущих президентских выборах в Украине будет избран Президент, который поддержит этот вопрос.
Министр выразил уверенность, что “до тех пор, пока в Севастополе стоит российский флот, в Крыму будет стабильность и покой. Как только выведут флот, не дай Бог, сразу же появятся те процессы, которых мы не ждали”.