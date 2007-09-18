У Черновецкого говорят, что готовы к перевыборам мэра

Члены команды нынешнего Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО готовы к проведению досрочных выборов мэра в столице.

Об этом в эфире «Ток-шоу Мыколы ВЕРЕСНЯ» на телеканале «Citi» заявила вчера заместитель главы Киевской городской государственной администрации Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ.

«Мы перевыборов не боимся. И если они будут – мы к ним готовы», - сказала И.КИЛЬЧИЦЬКАЯ, говоря о намерениях политических оппонентов действующего мэра Киева относительно перевыборов городского главы.

«И если киевляне выразят другое мнение, чем год или полтора года тому назад, то мы его будем воспринимать как то, что мы это должны делать», - прибавила заместитель председателя КГГА.