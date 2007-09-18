Прокуратура объявила Калиновского в розыск

Прокуратура города Киева объявила Сергея КАЛИНОВСКОГО в розыск и направила пограничникам запрет на его выезд за границу.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь прокурора города Киева Мирослава МУШКА.

Она напомнила, что прокуратурой города Киева расследуется уголовное дело по обвинению С.КАЛИНОВСКОГО по статьям 345 ч. 2 (причинение телесных повреждений работнику правоохранительного органа в связи с выполнением им служебных обязаностей) и 286 ч. 3 (нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель двух лиц) Уголовного кодекса Украины.

С 30 мая до 14 сентября 2007 года обвиняемый находился на стационарном лечении в медицинском центре „Биофармтех”. Как стало известно 15 сентября, С.КАЛИНОВСКИЙ, не сообщив органу досудебного следствия, оставил медицинское учреждение, на данное время место его пребывания неизвестно. В связи с этим прокуратурой столицы в этот же день объявлен розыск обвиняемого С.КАЛИНОВСКОГО, который поручен Главному управлению МВД Украины в г. Киеве.

Как отмечает пресс-служба прокуратуры, еще 5 июня 2007 года, когда дело расследовалось Следственным правлениям ГУМВД Украины в городе Киеве, Шевченковский районный суд города Киева отказал в удовлетворении представления следственного относительно ареста С.КАЛИНОВСКОГО, в связи с чем следователем органа внутренних дел избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

Прокуратурой города Киева 16 августа 2007 года направленно поручение Государственной пограничной службе Украины относительно запрета выезда С.КАЛИНОВСКОГО за границу.

По предоставлению прокуратуры города Киева 17 сентября 2007 года Печерским районным судом столицы предоставлено разрешение на задержание С.КАЛИНОВСКОГО и доставку его в суд для решения вопроса относительно изменения меры пресечения на содержание под стражей.

Как сообщал УНИАН, авария при участии С.КАЛИНОВСКОГО - младшего сына нефтяного бизнесмена Зиновия КАЛИНОВСКОГО и экс-жены совладельца «РосУкрЭнерго» Д.ФИРТАША Марии ФИРТАШ – произошла 30 мая около 5-ти часов утра. BMW М6, за рулем которого находился С.КАЛИНОВСКИЙ, врезался в припаркованные "Жигули" на бульваре Шевченко, 23, в Киеве. Пассажир "Жигулей", служащий Внутренних войск, погиб на месте. С С.КАЛИНОВСКИМ в машине ехала его 25-летняя подруга, которая через несколько дней умерла от полученных травм.

Как сообщила газета «Коммерсантъ-Украина» (№ 131 от 06.08.2007 г.), сотрудники киевского НИИ судебных экспертиз пришли к выводу, что скорость BMW, которым управлял С.КАЛИНОВСКИЙ, в момент столкновения с припаркованным автомобилем ВАЗ составляла 55-60 км/час.