Еврокомиссия установит День борьбы против торговли людьми

18 октября этого года Еврокомиссия планирует начать ежегодный европейский День борьбы с торговлей людьми.

Об этом говорится в ответе вице-президента Еврокомиссии, ответственного за вопросы юстиции, свободы и безопасности, Франко ФРАТТИНИ на запрос депутата Европарламента Кэтрин СТИЛЕР (группа социалистических партий, Великобритания), текст которой имеет УНИАН.

В соответствии с письмом Ф.ФРАТТИНИ, 18 октября Еврокомиссия вместе с португальским президентством в ЕС планируют провести большую конференцию, посвященную проблемам торговли людьми в Европе, при участии 150 делегатов из стран-членов, неправительственных организаций, экспертов.

Планируется, что во время конференции Комиссия представит проект Рекомендаций о выявлении и предоставлении помощи жертвам торговли людьми.