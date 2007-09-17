Среди отравленных грибами есть даже годовалые дети

Министерство здравоохранения обеспокоено резким увеличением количества отравлений дикорастущими грибами в Украине.

Как сообщает пресс-служба Минздрава Украины, по состоянию на 17 сентября, по неполным оперативным данным, зарегистрировано 90 случаев отравлений несъедобными грибами, в том числе 25 – среди детей. Умерли от отравления 5 человек, из них 1 ребенок.

В частности, больше всего людей от отравления грибами пострадали в Кировоградской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской, Черниговской областях. Смертельные случаи зафиксированы во Львовской, Волынской и Черниговской областях.

Пресс-служба Минздрава напоминает, что по состоянию на 10 сентября было зарегистрировано 66 случаев отравления несъедобными грибами, в том числе 20 – среди детей. Умерли от отравления 2 взрослых.

Больше всего настораживает медиков то, что постоянно среди отравленных грибами больных есть дети, даже годовалого возраста, спасти их удается очень редко. Также следует помнить, что блюда из грибов тяжелые для переваривания, поэтому их не должны употреблять дети, люди с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, печени или с хроническими заболеваниями других органов.