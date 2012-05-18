На Черкащине обнаружили сибирскую язву
08:56, 18 мая 2012Общество
2235 0
В Черкасской области обнаружена больная сибирской язвой корова.
Сибирку обнаружили у коровы
Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, 17 мая Черкасской региональной лабораторией ветеринарной медицины подтверждено заболевание сибирской язвой телки, которую вынужденно забили в частном хозяйстве в с. Макеевка Смелянского района. Тело животного уничтожено путем сжигания.
Контакт с больным сибирской язвой животным имели 12 человек, которые находятся под медицинским надзором и получают профилактическое лечение.
Специалистами СЭС и ветеринарной медицины выясняются источники и пути передачи возбудителя инфекции, в очаге заболевания проводится комплекс санитарно-гигиенических, противоэпидемических и противоэпизоотических мероприятий.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter