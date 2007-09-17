Ющенко остановил действие постановления Кабмина о ветеранах

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом остановил действие постановления Кабинета Министров Украины от 11 сентября 2007 года № 1112 «Вопросы Государственного комитета по делам ветеранов».

Указ размещен на официальном сайте главы государства.

В документе напоминается, что Кабинетом Министров Украины 11 сентября 2007 года принято постановление № 1112 «Вопросы Государственного комитета по делам ветеранов», которым ликвидирован Государственный департамент адаптации военнослужащих, уволенных в запас или отставку, и конверсии бывших военных объектов – правительственный орган государственного управления, действующий в составе Министерства обороны Украины.

Такое решение Кабинета Министров Украины о лишении Министерства обороны Украины возможности направлять и координировать осуществление управления в сфере социальной и профессиональной адаптации военнослужащих, уволенных в запас или отставку, и тех, которые подлежат увольнению в связи с реформированием Вооруженных Сил Украины, не отвечает интересам утверждения и обеспечения прав таких военнослужащих на социальную и профессиональную адаптацию, считает Президент.

Следовательно, постановление Кабинета Министров Украины № 1112 «Вопросы Государственного комитета по делам ветеранов» не отвечает части пятой статьи 17 Конституции Украины, по которой государство обеспечивает социальную защиту граждан Украины, состоящих на службе в Вооруженных Силах Украины и в других воинских формированиях, а также членов их семей (ведь, как отмечается в Решениях Конституционного Суда Украины от 6 июля 1999 года № 8-рп/99 в деле относительно права на льготы и от 20 марта 2002 года № 5-рп/2002 в деле относительно льгот, компенсаций и гарантий, часть пятая статьи 17 Конституции Украины относительно повышенных гарантий социальной защищенности, то есть комплекса организационно-правовых и экономических мер, направленных на обеспечение благосостояния, возлагает на государство обязанности по социальной защите граждан как во время прохождения службы в воинских формированиях, так и после ее завершения), а также статье 3 Конституции Украины, по которой права и свободы человека и их гарантии определяют содержание и направленность деятельности государства, убежден глава государства.

Кроме того, он считает, что указанное постановление принято в нарушение и статьи 10 Закона Украины «Об обороне Украины», по которой осуществление мер, направленных на реализацию социально-экономических и правовых гарантий военнослужащих, членов их семей и работников Вооруженных Сил Украины, лиц, уволенных в запас или отставку, возлагается на Министерство обороны Украины, статьи 8 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», согласно которой соответствующая адаптация военнослужащих осуществляется правительственным органом государственного управления по вопросам адаптации военнослужащих, уволенных в запас или отставку, и конверсии бывших военных объектов.

В связи с приведенным указанное постановление Кабинета Министров Украины не отвечает и части второй статьи 8 Основного Закона Украины, по которой нормативно-правовые акты принимаются на основе Конституции Украины и должны отвечать ей, части второй статьи 6 и части второй статьи 19 Конституции Украины, в соответствии с которыми органы государственной власти обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренными Конституцией и законами Украины.

Учитывая изложенное, Президент остановил действие постановления Кабинета Министров «Вопросы Государственного комитета по делам ветеранов».

Указ вступает в силу со дня опубликования.