Янукович рассказал о женщине, которая горой стоит за людей

Лидер партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ положительно оценил деятельность руководства Житомирского областного совета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на встрече с жителями пгт Черняхив Житомирской области, представив участникам встречи председателя Житомирского областного совета Ирину СИНЯВСКУЮ.

Лидер Партии регионов отметил, что «эта женщина постоянно отстаивает интересы общины области, она горой стоит за людей».

В.ЯНУКОВИЧ также охарактеризовал как мощный областной актив «регионалов» Житомирской области, вспомнив народных депутатов Украины – членов фракции Партии регионов в Верховной Раде V созыва Сергея РЫЖУКА, Николая ПРИСЯЖНЮКА, Николая ЯКИМЕНКО и Александра КРАВЦОВА, которые сопровождают его во время поездки по региону.

Также В.ЯНУКОВИЧ высказался за то, чтобы «украинцы избирали руководителей советов разных уровней из местных лидеров, а не привозили их из столицы».