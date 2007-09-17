Шуфрич рассказал французам, почему 15 информагентств не пришли в Секретариат

Министр Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ утверждает, что 15 всемирно известных информагентств отказались от участия в церемонии подписания контрактов на строительство конфайнмента над объектом «Укрытие» и хранилища отработанного ядерного топлива ХОЯТ-2 из-за перенесения ее из Чернобыльской АЭС в Секретариат Президента.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы, об этом Н.ШУФРИЧ заявил сегодня во время встречи с французской делегацией.

Встреча состоялась перед подписанием контрактов в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. В состав делегации вошли Госсекретарь Франции Эрве НОВЕЛЛИ, Посол Франции в Украине Жан-Поль ВЕЗИАН, два депутата французского парламента, советник Госсекретаря, Почетный Консул Украины, Адъютант безопасности и другие официальные лица.

На вопрос журналистов, почему подписание перенесли с территории Чернобыльской АЭС в Секретариат Президента, Н.ШУФРИЧ ответил, что вопрос сложный, потому что по непонятным причинам по просьбе Секретариата процедуру подписания перенесли, что создало определенные неудобства. «Не все, к сожалению, смогли подтвердить свою аккредитацию на церемонии подписания. Около 15 всемирно известных информагентств отказалось от участия в церемонии именно из-за того, что хотели присутствовать именно на ЧАЭС для них Чернобыльская станция – это символ, вокруг которого объединился мир», - сказал министр.

На территории ЧАЕС Н.ШУФРИЧ ознакомил делегацию с работой Чернобыльской АЭС в целом и, в частности, объекта «Укрытие».

Как сообщал УНИАН, ЧАЭС и французский концерн Novarka, а также американский концерн Holteс International сегодня, 17 сентября, подписали контракты на строительство нового безопасного конфайнмента, а также хранилища отработанного ядерного топлива на площадке ЧАЭС. Церемония подписания контрактов состоялась в Секретарите Президента Украины.

Стоимость контракта между ЧАЭС и «Новаркой» на строительство НБК составляет 505 млн. долл., срок строительства объекта - 5 лет. Стоимость контракт межу ЧАЭС и Holteс International составляет 200 млн. долл. Реализация проекта строительства ХОЯТ-2 - 52 месяца.