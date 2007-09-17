Украина начинает глобальный проект в сфере ядерной безопасности

Чернобыльская атомная электростанция и французский концерн Novarka, а также американский концерн Holteс International сегодня подписали контракты на строительство нового безопасного конфайнмента (НБК), а также хранилища отработанного ядерного топлива (ХОЯТ-2) на площадке ЧАЭС.

Как передает корреспондент УНИАН, подписание контрактов состоялось в Секретариате Президента в присутствии Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и президента Европейского банка реконструкции и развития Жанна ЛЕМЬЕРА.

С украинской стороны контракт подписал генеральный директор ЧАЭС Игорь ГРАМОТКИН, со стороны консорциума «Новарка» - Ив Тибо де СИЛГ, со стороны Holteс International - Крис СИНГХ.

Как сообщил накануне подписания контракта первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ЧАЛЫЙ, стоимость контракта между ЧАЭС и «Новаркой» на строительство НБК составляет 505 млн. долл., срок строительства объекта - 5 лет.

А.ЧАЛЫЙ также отметил, что стоимость контракта межу ЧАЭС и Holteс International составляет 200 млн. долл. Реализация проекта строительства ХОЯТ-2 - 52 месяца.

«Подписание контракта на безопасный конфаймент и на хранилище отработанного ядерного топлива - это начало глобального проекта в сфере ядерной безопасности, по которому Украина будет сотрудничать с ведущими странами мира, в первую очередь, со странами-донорами. Это первый шаг, практический шаг, который будет означать, что мы приступаем к практическим действиям по преобразованию 4-го энергоблока и всей ЧАЭС в экологически безопасный объект», - сказал А.ЧАЛЫЙ.