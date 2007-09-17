Как изменилась стоимость земли в пригороде Киева за минувшую неделю

Средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство c 10 по 16 сентября снизилась на 1,87% (на 105 долл.) - до 5 512 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании SV Development.

По данным компании, снижение стоимости земли зафиксировано в Обуховском – на 11 долл., до 7 175 долл./сотка, Броварском – на 12 долл., до 4 501 долл./сотка, Васильковском – на 56 долл., до 4 314 долл./сотка и Бородянском районах – на 42 долл., до 2 370 долл./сотка.

При этом рост стоимости земельных участков наблюдался в Киево-Святошинском - на 55 долл., до 8 849 долл., Бориспольском - на 26 долл., до 5 639 долл./сотка, Вышгородском - на 2 долл., до 5 478 долл./сотка, Макаровском - на 25 долл., до 2 191 долл./сотка, Кагарлыкском - на 37 долл., до 1 406 долл./сотка, Фастовском - на 33 долл., до 1 072 долл./сотка и Барышевском районах - на 66 долл., до 924 долл./сотка.

Объем предложений земельных участков от всей совокупности выставленных на продажу в 11-ти районах Киевской области составляет: в Макаровском районе - 33%, Бориспольском - 17%, Васильковском - 11%, Киево-Святошинском - 13%, Броварском - 15%, Обуховском - 7%, Бородянском - 1%, Вышгородском - 2%, Кагарлыкском - 0,6%, Барышевском - 0,2%, Фастовском районе - 0,2%.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство c 3 по 9 сентября выросла на 0,97% (на 54 долл.) - до 5 618 долл. за сотку.