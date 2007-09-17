В Днепропетровске пытались взорвать соратника Януковича

Сегодня в 00.05 в Жовтневом районе Днепропетровска произошел взрыв у частного дома заместителя председателя областного совета – начальника отдела коммунального хозяйства и коммунальной собственности облсовета, члена фракции Партии регионов Виктора НАУМЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении МВДУ г. Днепропетровска.

В пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области УНИАН подтвердили, что у дома заместителя председателя облсовета взорвалось самодельное устройство эквивалентом 400 граммов тротила. Неизвестные перебросили взрывное устройство через забор. В результате взрыва повреждены 6 окон здания и деревья, пострадавших нет.

Сегодня Жовтневый райотдел внутренних дел Днепропетровска возбудил по факту взрыва уголовное дело по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений).

Следствие по делу находится на контроле прокуратуры Днепропетровской области.

По данным пресс-службы прокуратуры, следствие не рассматривает версию, что взрыв связан с избирательной кампанией в парламент. Отрабатывается версия, что взрыв связан с коммерческой деятельностью заместителя председателя Днепропетровского облсовета.

Работники правоохранительных органов принимают меры по задержанию злоумышленников, причастных к взрыву.