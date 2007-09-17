«Chevrolet Lacetti» сбил мопед и пешехода: 6 раненых

В Херсоне во время дорожно-транспортного происшествия травмированы шесть человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, водитель автомобиля «Chevrolet Lacetti», двигаясь в направлении села Антоновка, осуществила наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги по пешеходному переходу, после чего продолжила движение и осуществила столкновение с мопедом "Honda", после чего совершила наезд на электроопору и остановилась.

В результате ДТП пешеход, водитель и пассажир мопеда, а также водитель и два пассажира автомобиля "Chevrolet", 1992 и 1994 годов рождения, получили телесные повреждения, с которыми были доставлены в больницу.