Из-за луганской «подрывательницы» эвакуировали 150 жильцов дома
13:40, 14 мая 2012Общество
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В Луганске женщина угрожала взорвать аптеку, из-за чего были эвакуированы 150 жильцов дома.
Специалисты взрывоопасных веществ в пакете не обнаружили
Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД в Луганской области, 13 мая в Артемовский районный отдел милиции Луганска обратилась фармацевт одной из аптек города, которая сообщила, что неизвестная женщина угрожала взорвать аптеку, если не получит денег из кассы, после чего оставила в помещении аптеки полиэтиленовый пакет и скрылась в неизвестном направлении.
Были эвакуированы 150 жильцов дома, в котором находится аптека, и ограничено движение транспорта по близлежащей улице. Специалисты взрывоопасных веществ в пакете не обнаружили.
Принимаются меры по розыску и задержанию неизвестной.
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