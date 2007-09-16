Мороз хочет сделать презентацию, чтобы ”не было ни у кого искушения”

Председатель Верховной Рады Украины V созыва Александр МОРОЗ не исключает, что 20-21 сентября может состояться презентация проекта бюджета на 2008 год. Об этом он сказал в интервью УНИАН.

По его словам, он будет советоваться по этому вопросу с председателем бюджетного комитета парламента, с руководством Секретариата и другими специалистами.

Отвечая на вопрос, должна ли принимать данный проект бюджета нынешняя Верховная Рада или новоизбранная, А.МОРОЗ сказал: “По моему глубокому убеждению, будущая Верховная Рада по своему составу не изменится”. Поэтому он считает, что проект бюджета можно принять даже нынешним составом парламента.

Он отметил, что презентация может быть осуществлена для народных депутатов, которые будут избраны и в новый парламент, поскольку они есть в списках политических сил на выборах.

А.МОРОЗ подчеркнул, что презентация необходима и для того, чтобы “не было ни у кого искушения думать, что нужно играть на разных спекулятивных вещах, что новый парламент не сформирован, а предыдущий уже якобы не действует”.

Он отметил, что поскольку коалиция в новой Верховной Раде будет та же, что и сегодня, то не имеет значение, когда будет приниматься бюджет на следующий год.

“Можно презентацию сделать сегодня, а через несколько недель даже в нынешнем составе парламента, еще до приведения к присяге народных депутатов, если это произойдет, можно его (проект бюджета – УНИАН) даже принять в первом чтении”, - отметил А.МОРОЗ.