Политики проигнорировали митинг-реквием, посвященный памяти Гонгадзе

Николай Мельниченко отказывается принимать участие в мероприятиях, посвященных 7-й годовщине исчезновения журналиста Георгия Гонгадзе, сообщает 5 канал.

Не плясать на костях в эфире канала призывал политиков и кандидат в депутаты от Партии регионов, министр юстиции Александр Лавринович. Политики из разных политических лагерей несмотря на то, что анонсировали свое присутствие, не появились на митинге-реквиеме, посвященном памяти журналиста. В конечном итоге на седьмом километре трассы "Белая Церковь - Тараща" собралось несколько десятков людей. Под флагами на месте, где нашли обезглавленное тело, которое по результатам экспертизы принадлежит Георгию Гонгадзе, они провели 15-минутный митинг-реквием. Из политиков на мероприятии присутствовала лишь социалистка Валентина Семенюк.

В столице состоится несколько мероприятий, посвященных памяти Георгия Гонгадзе. В частности, на Европейской площади в Киеве в 16 часов начнется акция "Забыть стыдно", где объявят о начале сбора подписей с требованием к власти начать судебный процесс над Леонидом Кучмой.