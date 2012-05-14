Митрополит Владимир наградил церковными орденами рокеров

Предстоятель Украинской Православной Церкви митрополит Владимир 12 мая в своей резиденции в Свято-Пантелеимоновском монастыре (Феофания) наградил музыкантов Олега Карамазова (группа «Братья Карамазовы») и Юрия Шевчука (группа «ДДТ») орденами Украинской Православной Церкви святого апостола Андрея Первозванного.

Как сообщили УНИАН в Синодальном информационно-просветительском отделе УПЦ, накануне митрополит Владимир поздравил О.Карамазова с 50-летием.

Музыканты известны своей общественной деятельностью, направленной на поддержку духовных связей между Украиной, Россией и Беларусью.

Блаженнейший отметил инициативу лидера группы «Братья Карамазовы» в организации концертов современной музыки, посвященных юбилею Крещения Руси, которая уже традиционной и ежегодно собирает тысячи молодых людей на Певчем поле в Киеве.

«Много лет своей жизни Вы самоотверженно, через современное искусство несете истины Православной веры, вкладывая их в сердца молодежи через Ваше творчество», - подчеркнул в своем поздравлении митрополит Владимир.