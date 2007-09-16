Экс-пасынок Фирташа исчез из больницы

Экс-пасынок совладельца «РосУкрЭнерго » Дмитрия ФИРТАША Сергей КАЛИНОВСКИЙ оставил частную клинику "Биофармтех", где лечился после ДТП, в которой погибли два человека.

Об этом "Украинской правде" подтвердили в самой клинике.

В то же время начальник департамента по связям с общественностью МВД Константин СТОГНИЙ сообщил "УП", что охрана с С.КАЛИНОВСКОГО была снята еще несколько месяцев назад по решению суда.

"Ему была изменена мера пресечения из содержания под стражей на подписку о невыезде", - отметил К.СТОГНИЙ.

По информации "УП", подписку о невыезде подписывал не сам С.КАЛИНОВСКИЙ, а его брат Александр КАЛИНОВСКИЙ и мать Марина ФИРТАШ.

"Мы говорили, что решение суда об изменении меры пресечения было нецелесообразным. Милиция не могла его охранять - нас обвиняли в нарушении прав граждан. Где сейчас находится обвиняемый, нам неизвестно. В соответствии с законом, он имеет право передвигаться только в пределах Киева", - подчеркнул К.СТОГНИЙ.

По его словам, на данный момент делом занимается городская прокуратура Киева. "Если он не будет приходить на допросы, милицию могут обязать арестовать обвиняемого", - сообщил начальник департамента по связям с общественностью МВД.

К.СТОГНИЙ отметил, что после принятия решения суда, милиция еще некоторое время находилась на территории клиники по просьбе руководства "Биофармтех".

Вместе с тем, брат С.КАЛИНОВСКОГО - Александр сообщил "УП", что ему неизвестно местопребывание обвиняемого.

"Я сам вне Киева. Я сам не в курсе, что там произошло. В Киеве буду только послезавтра. До тех пор никаких комментариев не будет", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, авария при участии С.КАЛИНОВСКОГО - младшего сына нефтяного бизнесмена Зиновия КАЛИНОВСКОГО и экс-жены совладельца « РосУкрЭнерго» Д.ФИРТАША произошла 30 мая около 5-ти часы утра. BMW-М6, за рулем которого находился С.КАЛИНОВСКИЙ, врезался в припаркованные "Жигули" на бульваре Шевченко, 23 в Киеве. Пассажир "Жигулей", служащий Внутренних войск, погиб на месте. С С.КАЛИНОВСКИМ в машине ехала его 25-летняя подруга, которая через несколько дней умерла от полученных травм.