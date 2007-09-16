Корвет «Луцк» выйдет в Средиземное море

Корвет ВМС Украины «Луцк» 10 ноября выйдет в Средиземное море для подготовки к участию в операции «Активные усилия».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня командующий ВМС Вооруженных Сил Украины вице-адмирал Игорь ТЕНЮХ во время церемонии вручения знаков отличия Объединенного штаба НАТО экипажу корвета «Тернополь», который в этом году в течение двух месяцев выполнял задачи антитеррористической операции НАТО «Активные усилия», а также награждения ракетчиков экипажа «Приднепровье» и личного состава ракетного дивизиона, которые осуществили испытание ракет «Термит» во время учений «Артерия-2007».

Вице-адмирал, в частности, отметил, что корвет «Тернополь», находясь в составе кораблей НАТО, «выполнил задачу на отлично. Это пример для всех экипажей кораблей в подготовке к будущим походам и подготовке к следующим «Активным усилиям». По его словам, сегодня украинский флот готовит к аналогичному походу в Средиземное море корвет «Луцк», который должен туда отправиться, как планируется, 10 ноября. Как сообщил И.ТЕНЮХ, «после корвета «Луцк» мы готовим к выходу для участия в операции «Активные усилия» фрегат «Гетьман Сагайдачный».

По мнению командующего, «выполнение задач корветом «Тернополь» в Средиземном море дало очень серьезный толчок для дальнейшего развития международного сотрудничества ВМС Украины».

И.ТЕНЮХ также сообщил, что фрегат «Гетьман Сагайдачный», который сейчас проходит плановый ремонт в городе Николаеве, 15-20 октября переходит в родную базу Севастополя для дальнейшей подготовки к «Активным усилиям». «Вот короткий, но очень ответственный и серьезный шаг, который сделали в целом Военно-Морские Силы Украины», - отметил вице-адмирал.

В интервью журналистам И.ТЕНЮX отметил, что успешные натурные испытания во время учений «Артерия-2007» ракет «Термит» «позволили продлить срок их использования на 21 год, то есть сейчас ВМС Украины уже могут каждый год проводить ракетные стрельбы”. “И, что самое главное, мы уже имеем полную готовность корабля (корвета «Приднепровье» - УНИАН), как по противовоздушной обороне, так и по нанесению ударов по береговым и по корабельным целям», - отметил вице-адмирал.