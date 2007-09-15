Президент завершил рабочую поездку во Львовскую область

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО завершил рабочую поездку во Львовскую область и отбыл на Ивано-Франковщину.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главы государства, во Львове Президент посетил Храм Рождества Пресвятой Богородицы (УГКЦ), где принял участие в общей молитве. В.ЮЩЕНКО также провел встречу с Главой Украинской Греко-католической Церкви Блаженнейшим ЛЮБОМИРОМ кардиналом ГУЗАРОМ. Кроме того, В.ЮЩЕНКО возложил цветы к памятнику Папе Римскому Ивану Павлу ІІ возле церкви.

Президент во Львове посетил XIV книжную выставку-ярмарку «Форум издателей» и пообщался с книгоиздателями. Во время посещения «Форума издателей» в интервью журналистам Президент сообщил, что он подписал Указ о присвоении Львовской государственной музыкальной академии имени М.В. Лисенко статуса национальной. Глава государства отметил, что его решение продиктовано весомым вкладом этого учебного заведения в популяризацию и развитие музыкального образования в Украине. Президент напомнил, что история Львовской музыкальной академии начинается в ХІХ веке, а среди ее выпускников много выдающихся музыкантов.

Также Президент Украины принял участие в Народном Вече возле памятника Тарасу Шевченко.

На воскресенье, 16 сентября, запланирована рабочая поездка Главы государства на Ивано-Франковщину. В Ивано-Франковске В.ЮЩЕНКО примет участие в Народном Вече.