Кинах переизбран президентом УСПП

Министр экономики Украины Анатолий КИНАХ снова избран президентом Украинского союза промышленников и предпринимателей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УСПП, такое решение приняли сегодня делегаты ХІІ съезда УСПП, проголосовав за него.

Выступая на съезде, А.КИНАХ выразил убеждение, что общественные организации, которые объединяют предпринимателей, должны увеличить свою роль в решении насущных общественно-экономических проблем. «Современная бизнес-среда осознает необходимость усиления роли общественных организаций, которые защищают интересы предпринимательства, и предъявляет к ним высокие требования», – отметил А.КИНАХ. По его убеждению, это должны быть независимые, мощные организации с разветвленными региональной и отраслевой структурами и опытом решения актуальных проблем общества.

Как отметил президент УСПП, сегодня Союз промышленников ставит перед собой задачу не только защиты своих членов, но и преодоления комплексных проблем экономики, и чтобы решать их, организация должна сохранять свою мобильность, прочность, ориентированность на высокий результат действий.

Как отмечается в сообщении, на сегодняшнем съезде было принято решение утвердить изменения в Устав УСПП, которые касаются совершенствования работы региональных отделений Союза, развития и усиления организации изнутри. В частности, уставом предусмотрено усиление ответственности региональных отделений за состояние предпринимательского движения в регионах, эффективное распределение обязанностей структур организации по вертикали, конкретизация направлений работы Союза, касающейся защиты интересов бизнесовых кругов.

Делегаты ХІІ съезда УСПП избрали новый состав Правления Союза.