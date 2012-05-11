Из-за одного телефонного звонка с вокзалов Харькова эвакуировали 300 людей

В Харькове из-за ложного сообщения о заминировании железнодорожного вокзала было эвакуировано около 300 человек из станций «Харьков-Пассажирский» и «Основа».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на и.о. Харьковского межрайонного транспортного прокурора Станислава Муратова.

По его данным, 10 мая в 16.00 в дежурную часть городского управления милиции поступило анонимное сообщение о заминировании вокзала. При этом неизвестное лицо не указало, какой именно вокзал заминирован.

В связи с угрозой было принято решение о проверке железнодорожных вокзалов на станции «Харьков-Пассажирский» и станции «Основа».

Во время осмотра территории станций какие-либо взрывоопасные устройства и вещества не обнаружены. Задержки движения поездов не было.

Проводятся мероприятия по установлению лица, сообщившего о заминировании вокзала. Ход доследственных проверок находится на контроле Харьковской межрайонной транспортной прокуратуры.