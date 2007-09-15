Азаров: Рост цен на продукты питания спровоцировали БЮТ и «Наша Украина»

Исполняющий обязанности премьер-министра, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ убежден, что рост цен на продукты питания спровоцирован БЮТ и «Нашей Украиной».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам на брифинге в Донецке.

«Однозначно, это именно они спровоцировали рост цен в стране», - заявил Н.АЗАРОВ. Он подчеркнул, что эти политические силы, ведя избирательную кампанию, «сознательно действуют на негатив и деструктив». «Если каждый день с экранов телевизоров всей стране рассказывать, что мясо должно стоить 40 гривень, а в большинстве регионов оно 40 гривень не стоит, то рано или поздно производитель мяса будет поднимать цену. Если такую же политику будут вести в отношении «своих» руководителей хозяйства, компании которые это мясо поставляют на рынки, владельцы супермаркетов, которые поддерживают определенную политическую силу, то это тоже скажется. Поэтому вся вина за рост цен лежит, прежде всего, на этих деструктивных политических силах, я имею в виду БЮТ и «Нашу Украину»», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что объем производства продуктов в Украине достаточный, в частности, мяса больше, чем необходимо, и после выборов производители могут столкнуться с проблемой реализации этого мяса.

Н.АЗАРОВ также заверил, что правительство стабилизирует цены на продукты питания, в частности на мясо и мясопродукты.