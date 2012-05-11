Плавучая буровая прибыла в Крым

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В частности, буксиры-суда обеспечения «Федор Урюпин» и «Мыс Тарханкут» завершили буксировку СПБУ из турецкого порта Гиресун на базу бурения и обустройства ГАО «Черноморнефтегаз». СПБУ завели в акваторию базы бурения и обустройства, а в данный момент завершена ее постановка у причала путем задавливания опорных колонн – ее переход из плавающего в стоячее положение.

Буксировка длилась пять суток по маршруту общей длиной 408 миль.

По данным компании, новая СПБУ станет самой высокотехнологичной и глубоководной установкой в Черном море. Ее использование позволит задействовать интервал 76-120 метров морского дна континентального шельфа Украины. Эксплуатируемые сейчас компанией СПБУ «Таврида» и «Сиваш» могут работать на максимальной глубине морского дна в 76 метров, а платформы румынских компаний могут работать на глубинах до 91 метра.

Предполагается, что буровая платформа будет введена в эксплуатацию на шельфе Черного моря уже в конце июня.

***

Напомним, 5 мая буксиры-суда обеспечения «Федор Урюпин» и «Мыс Тарханкут» начали буксировку СПБУ «Петр Годованец» с рейда турецкого порта Гиресун на базу ГАО «Черноморнефтегаз» в поселке Черноморское. Общая длина маршрута через Черное море – 408 миль.

С возможностями и работой двух новых высокотехнологичных самоподъемных плавучих буровых установок «Черноморнефтегаз» непосредственно связывает планы по увеличению к 2015 году годовой добычи природного газа на шельфе Черного и Азовского морей в 3 раза – до 3 млрд куб. м, и, соответственно, снижению зависимости Украины от импортных энергоносителей. СПБУ будут самыми современными в Черном море из всех действующих как по техническим параметрам, так и по обеспечению экологической безопасности, защите охраны труда.

Вторая закупленная «Черноморнефтегазом» СПБУ заступит на вахту в Черное море в следующем году. Сейчас подходят к концу работы по ее строительству.

Все шесть морских месторождений, которые ГАО «Черноморнефтегаз» разрабатывает в Черном и Азовском морях, были открыты и освоены с помощью СПБУ «Таврида» и «Сиваш». Эти установки способны работать на глубине моря до 70 м и бурить скважины до 5000 м. СПБУ «Петр Годованец» позволит «Черноморнефтегазу» выйти на глубины до 120 м с бурением скважин до 9000 м.

На новых глубинах, на которых «Черноморнефтегаз» сможет вести работы, в настоящий момент выявлено 11 перспективных структур. Прогнозные ресурсы пяти из них составляют около 70 млрд куб. м газа, а ресурсы других шести – свыше 70 млн тонн нефти. Кроме того, появится возможность доразведать действующие месторождения.

Справка УНИАН. ГАО «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

В настоящее время на шельфе Черного и Азовского морей и в сухопутной части Крыма «Черноморнефтегаз» разрабатывает 3 газоконденсатных, 6 газовых и 1 нефтяное месторождения.

100% акций «Черноморнефтегаза» находятся в управлении НАК «Нафтогаз Украины».