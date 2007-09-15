Австрийская полиция задержала трейлер с 35 украинцами-нелегалами

На австрийско-словацкой границе в пятницу пограничники задержали литовский трейлер, в котором находились 37 нелегальных мигрантов из Украины и Молдавии. Об этом сообщает РИА Новостисо ссылкой на полицию Австрии.

В частности, 35 украинцев, среди которых 11-летний ребенок, а также два молдаванина прятались среди мешков с гранулированными удобрениями. Они намеревались пробраться в Италию.

По сообщению полиции, водитель трейлера помещен в следственный изолятор, нелегальные мигранты высланы в Словакию.