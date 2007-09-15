Янукович: мы сегодня делаем первый шаг к реформе местного самоуправления

Подписание соглашений между правительством и региональными властями является первым этапом реформы местного самоуправления.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал премьер-министр Украины, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня в Донецке перед церемонией подписания Соглашения между Кабинетом министров и Донецким областным советом о региональном развитии Донецкой области.

«Проделав эту работу по подготовке соглашения, мы сегодня делаем первый шаг к реформе местного самоуправления, о которой давно говорили», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, для осуществления дальнейшей реформы местного самоуправления необходимо внести изменения в Конституцию и принять соответствующие законы.

В.ЯНУКОВИЧ считает, что подписание соглашений между правительством и регионами позволяет урегулировать взаимоотношения между региональными и центральными органами власти. «Это первый шаг к созданию системы эффективной вертикали власти», - отметил он.

Глава правительства напомнил, что ранее соответствующий протокол о намерениях был подписан между правительством и Львовским областным советом.

По его словами, реализация проектов и программ в рамках соглашения позволит объединить усилия региональных и центральных органов власти для решения наиболее проблемных вопросов регионального развития.

Предполагается, что Соглашение между Кабмином и Донецким облсоветом о региональном развитии Донецкой области от имени правительства подпишет первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ, а от Донецкого областного совета - его председатель Анатолий БЛИЗНЮК.

В.ЯНУКОВИЧ уточнил, что в связи с тем, что он находится в предвыборном отпуске, он не имеет полномочий на подписание этого соглашения.