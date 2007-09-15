Президент поручил Кабмину позаботиться о кино

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО определил ряд мер, направленных на содействие развития национальной кинематографии.

Как сообщает пресс-служба главы государства, соответствующий указ размещен на официальном сайте Президента.

Как отмечается в документе, указ издан с целью создания благоприятных условий для развития национальной кинематографии, возобновления ее роли в социальной и духовной сферах общества и сохранения национальной самобытности, обеспечения действенности государственной политики протекционизма относительно отечественной киноиндустрии и в поддержку инициативы Национального совета по вопросам культуры и духовности.

Во исполнение указа Президент поручил Кабинету министров Украины подготовить проект Закона Украины «Об Общегосударственной программе развития национальной киноиндустрии на 2008–2012 годы».

Кроме того, правительство должно предусмотреть в проекте Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2008 год» увеличение ассигнований на потребности кинопроизводства по бюджетной программе «Создание и распространение национальных фильмов».

Также, согласно указу, Кабмин должен ускорить доработку и подать на рассмотрение Верховной Рады Украины проекты законов: о сборе на развитие национальной кинематографии; о внесении изменений в законодательные акты Украины по вопросам налогообложения для создания благоприятных условий для развития национальной кинематографии, совершенствования механизмов привлечения инвестиций в этой отрасли; о внесении изменений в Закон Украины «О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства» относительно упрощения процедур закупки товаров и услуг, связанных с производством национальных фильмов.

Кроме того, Президент поручил правительству проработать во время подготовки проекта Налогового кодекса Украины вопрос совершенствования системы налогообложения предпринимательской деятельности в кинематографии, связанной с производством и распространением национальной кинопродукции.

Также Кабмин должен принять меры для улучшения финансирования Национальной кинематеки Украины и Национальной киностудии художественных фильмов имени Александра Довженко, а также возобновления финансирования театра-студии киноактера.

Согласно Указу Министерству культуры и туризма Украины поручено изучить вопрос об образования при Национальном центре Александра Довженко студии по субтитрованию, обработке и тиражированию фильмов, перевод их на цифровые носители и студии по озвучению и дублированию фильмов в цифровом формате «Долби», отвечающих современным техническим требованиям; а также разработать мероприятия по изготовлению дубль-негативов, реставрации, восстановлению отечественной кинопродукции, созданной в разные времена, и тиражированию национальных фильмов.

Также Минкультуры должно изучить вопрос о создании центра детских, юношеских, анимационных и неигровых фильмов и Центра киноискусства на базе Дома кино.

Кроме того, Президент поручил Минкультуры принять меры по дальнейшему развитию Института экранных искусств Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени И.Карпенко-Карого.

Совету министров Автономной Республики Крым, областным, Киевской и Севастопольской городским государственным администрациям поручено принимать меры по сохранению объектов киносети и их развитию.