Секретариат Президента заканчивает переписывать Конституцию

В Секретариате Президента Украины завершается работа над текстом изменений в Конституцию, которые должны вступить в силу после новых досрочных выборов в парламент и досрочных выборов Президента.

Об этом пишет „Зеркало недели” со ссылкой на академика НАНУ Игоря ЮХНОВСКОГО, который принимал участие в проработке обновленной версии Основного закона.

По характеристике газеты, проект поправок к Конституции содержит радикальные изменения по распределению полномочий между ветвями власти.

Документ подготовила группа авторитетных украинских юристов под руководством профессора, руководителя Центральной избирательной комиссии Владимира ШАПОВАЛА.

По словам И.ЮХНОВСКОГО, предложенные группой В.ШАПОВАЛА изменения к Конституции являются проектом „улучшенной президентской формы правления” и основой для «переходного варианта» Конституции, который устраняет неуместность Основного закона 1996 года и недостатки конституционных изменений 2004 года.

Он объяснил, что подготовка проекта должна быть завершена к выборам 30 сентября, а предусмотренные им изменения – утверждены на первой сессии новоизбранной Верховной Рады осенью этого года, немедленно вступить в силу и действовать до принятия новой Конституции.

«Верховная Рада, которая будет избрана в 2007 году, будет иметь функции переходного парламента, основная задача которого — подготовить под председательством действующего Президента Виктора ЮЩЕНКО проект (или два проекта) новой Конституции», - отметил академик в интервью газете.

По его словам, парламент должен принять решение о вынесении этого проекта на всенародный референдум, определить дату вступления в силу новой Конституцией, и под нее объявить выборы в Верховную Раду и выборы Президента государства в соответствии с этой уже новой Конституцией.

„Новая Конституция Украины должна была бы вступить в силу с октября 2009 года, после выборов нового Президента Украины.”, - считает И.ЮХНОВСКИЙ.

Согласно проекта «переходных» изменений, Президент имеет право отменять постановления Кабмина, касающиеся внешней политики, обороны и безопасности, а также председательствует на заседаниях правительства, посвященных вопросам обороны, безопасности и внешних дел, рассказал И.ЮХНОВСКИЙ.

Кроме того, изменениями упраздняются должности вице-премьеров и службы Секретариата Президента, занимающиеся вопросами обороны и безопасности и внешних сношений. Вместо этого этими вопросами, а также остальными вопросами стратегического развития государства занимается Совет национальной безопасности и обороны под руководством Президента.

Административная структура государства, по новому проекту, выглядит так: государство, области, районы, общины. У каждого из звеньев свои выборные советы депутатов и соответствующие исполнительные органы. Предусмотрены также государственные областные и районные администрации, которые будут выполнять наблюдательные функции. Председателей этих администраций назначает Президент по рекомендации Кабинета министров.

Также, согласно проекту, устанавливается жесткий механизм формирования правительства Верховной Радой. Парламентское большинство (даже сформированная ситуативно) на протяжении не более 30 дней, принимает решение относительно кандидатуры премьер-министра, который в 15-дневной срок подает на рассмотрение Верховной Рады проект программы деятельности своего правительства. Верховная Рада одобряет проект программы в срок, не превышающий 15 дней.

Если проект программы одобрен, Президент в 3-дневный срок выдает указ о назначении премьера и по его представлению назначает министров. Если в определенный срок программа деятельности правительства не одобрена, Президент досрочно прекращает полномочие Верховной Рады и в 3-дневной срок после этого назначает премьера сам.

Президент также может распустить парламент по политическим мотивам, назначив референдум о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады. Если в результате референдума предложение Президента будет поддержано, парламент распускают, если же нет — Верховная Рада двумя третями голосов депутатов может принять решение о досрочном прекращении полномочий Президента.

Премьер-министр и министры могут быть одновременно депутатами Верховной Рады. Министров освобождает от должности премьер-министр. Верховная Рада может принять решение о недоверии Кабмину, следствием чего станет его отставка. Премьер-министр имеет право заявить перед Верховной Радой о своей отставке. Отставка премьера означает отставку всего правительства.

Кроме того, И.ЮХНОВСКИЙ отметил необходимость создания сената (верхней палаты парламента), который дублировал бы рассмотрение и принятие важных законов, занимался бы вопросами квалификации руководящих кадров, назначениями на должности судей, другими назначениями, а также представлял бы интересы областей в бюджетном процессе.