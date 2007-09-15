Симоненко считает КПУ(о) «партией-паразитом», которая финансируется БЮТ

УНИАН. Лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО считает Коммунистическую партию Украины (объединенную) «партией-паразитом», которая участвует в досрочных выборах в Верховную Раду с одной целью – отобрать голоса у коммунистов. Об этом П.СИМОНЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в Симферополе (Крым).

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, КПУ(о) – это бренд, сформированный Виктором ПИНЧУКОМ в 2002 году, «когда он, как зять Президента (тогдашнего Президента Леонида КУЧМЫ) организовал еще и антикоммунистическую кампанию для того, чтобы у коммунистов забрать голоса, которые мы имеем». «Поэтому и была создана эта структура (КПУ(о) – УНИАН). Ее (деятельности) нет, она постоянно находится в состоянии, припавшем пылью, и как только начинается избирательная кампания – ее вытаскивают и заносят в Центральную избирательную комиссию для регистрации и потом, естественно, для включения в бюллетень », - заявил П.СИМОНЕНКО.

По его словам, «по всей Украине» у КПУ(о) «структур нет, никаких людей (членов партии - УНИАН) абсолютно нет». Так, отметил П.СИМОНЕНКО, ссылаясь на данные крымского Минюста, в Крыму КПУ(о) прекратила свою уставную деятельность с марта 2006 года. «Ее (КПУ(о) – УНИАН) нет в Крыму, нет в Украине, - подчеркнул лидер КПУ. - Ее оплачивал и финансировал – тогда ПИНЧУК, сегодня ее финансирует БЮТ. Это технология - через партию-паразита отбирать голоса у нас, у коммунистов».