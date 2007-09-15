В Киеве заболеваемость активными формами туберкулеза снизилась

В І полугодии нынешнего года заболеваемость активными формами туберкулеза, в сравнении с аналогичным периодом 2006 г., снизилась на 15,5% - с 26,5 до 22,4 на 100 тыс. населения.

Об этом сообщила сегодня во время расширенной коллегии КГГА начальник Главного управления здравоохранения и медицинского обеспечения Людмила КАЧУРОВА.

В частности, по ее информации, наблюдается снижение заболеваемости туберкулезом среди детей и подростков - показатель заболеваемости уменьшился на 6,45%. Так, заболело активным туберкулезом 13 детей, что составляет 2,9 на 100 тыс. детского населения, тогда как в прошлом году за этот же период заболело 14 детей – 3,1 на 100 тыс. детского населения.

Л.КАЧУРОВА также сообщила, что в Киеве в І полугодии с.г. от туберкулеза умерло 130 человек (показатель смертности составляет 4,8 на 100 тыс. неселения). По ее словам, анализ случаев смерти свидетельствует о том, что в структуре смертности, как и в структуре заболеваемости, увеличился удельный вес лиц без постоянного места проживания (49 человек) и больных совместной ТБ/Вич-инфекцией.

За отчетный период на 3,8% выросло количество профилактических осмотров населения на туберкулез – с 309,6 до 321,5 на 1 тыс. населения.

Согласно официальным данным ГУ здравоохранения в столице состоянием на 1 января 2007 г. на диспансерном учете в противотуберкулезных заведениях находилось 19 тыс. 148 пациентов, из которых 2 тыс. 761, – с активными формами туберкулеза, в т.ч. 1 тыс. 400 бактериовыделителей.