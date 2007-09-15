Военная авиакомпания МО Украины хочет два новых Боинга

Государственное предприятие Министерства обороны Украины “Украинская авиационная транспортная компания” планирует до конца 2008 года приобрести два комбинированных самолета “Боинг”.

Как сообщили УНИАН в управлении пресс-службы Минобороны, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил президент “УАТК” Виталий ПОПОВ.

“Мы ведем переговоры с компанией “Боинг” о закупке в лизинг двух самолетов”, - сказал В.ПОПОВ, добавив, что это “комбинированные самолеты, которые смогут перевозить как персонал так и грузы, в том числе, и технику”.

По его словам, после согласования всех юридических вопросов, “Украинская авиационная транспортная компания” планирует приобрести эти самолеты до конца 2008 года.