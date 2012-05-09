Синод УПЦ МП отменил свои решения, принятые во время болезни Митрополита

Священный синод Украинской Православной Церкви, который состоялся накануне, 8 мая, под председательством Блаженнейшого Митрополита Киевского и всей Украины Владимира, отменил свои предыдущие решения, принятые во время болезни предстоятеля УПЦ.

Об этом говорится в обнародованных официальным сайтом УПЦ журналах Священного синода.

Члены синода в связи с тем, что предстоятель УПЦ Митрополит Владимир приступил к исполнению своих обязанностей, решили «приостановить действие постановлений Священного синода Украинской Православной Церкви, которые были приняты, исходя из ситуации, когда Блаженнейший Митрополит Владимир не мог исполнять обязанности предстоятеля УПЦ».

Синод, в частности, отменил решение «о временно председательствующем в заседаниях Священного синода Украинской Православной Церкви на период болезни Его Блаженства, Блаженнейшего Митрополита Киевского и всей Украины Владимира» (голосовал на синоде старший по хиротонии, митрополит Одесский и Измаильский Агатангел – УНИАН).

Также синод отменил свое решение от 23 декабря 2011 года «об управлении Киевской епархией, Свято-Успенской Киево-Печерской Лаврой, Киевскими Духовными Академией и Семинарией, Ставропигийными монастырями и монастырями Киевской епархии». Кроме того, отменено решение о проверке финансово-хозяйственной деятельности Киевской Митрополии УПЦ и Киевской епархии за 2011 год, а также решение от 26 января 2012 года «о временном управлении Киевской епархией».

Синод заслушал информацию Блаженнейшого Митрополита Киевского и всей Украины Владимира о замещении должности Управляющего делами УПЦ. На эту должность синод назначил преосвященного Антония, архиепископа Бориспольского, освободив его от должности председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ. Кроме основных обязанностей, Управляющий делами УПЦ отныне будет присматривать за деятельностью церковных учреждений, образованных Священным синодом и будет представлять предстоятеля УПЦ в государственных, общественных и церковных мероприятиях.

Как сообщал УНИАН, 26 января с.г. состоялось заседание Священного Синода Украинской православной церкви (Московского патриархата). Заседание прошло под председательством митрополита Одесского и Измаильского Агатангела, как старшего по хиротонии постоянного члена священного синода при отсутствии Митрополита Владимира, который находился в больнице.

Среди решений Священного синода от 26 января: создание комиссии для внесения изменений в устав об управлении УПЦ - под председательством митрополита Донецкого и Мариупольского Иллариона; временное управление Киевской епархией поручено митрополиту Вышгородскому и Чернобыльскому Павлу, контролировать строительство Кафедрального собора в честь Воскресения Христова и духовно-просветительского центра УПЦ поручено митрополиту Черкасскому и Каневскому Софронию. Синод принял решение освободить Преосвященного Александра (Драбынко), архиепископа Переяслав-Хмельницького и Вишневского, викария Киевской Митрополии с должности председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ и с должности главного редактора официального сайта церкви.

События вокруг этого синода и решения, принятые на нём, вызвали горячую дискуссию в обществе.