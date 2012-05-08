Четырех священников лишили сана за прелюбодеяние и алкоголизм

Четырех священников Тернопольской епархии Украинской православной церкви Киевского патриархата лишили сана за прелюбодеяние, пьянство и поведение, не совместимое с саном священнослужителя.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Тернопольской епархии УПЦ КП, соответствующее решение было принято на общем собрании духовенства под председательством Высокопреосвященнейшего архиепископа Иова в соборе Святых мучеников Бориса и Глеба.

Также участники заседания приняли обращение к Священному Синоду и Святейшему Патриарху Филарету, в котором осудили «деструктивные действия и лжесвидетельства священника Анатолия Зинкевича» и выразили полную поддержку управляющему епархией архиепископу Иову.

Настоятеля тернопольского Свято-Троицкого духовного центра А.Зинкевича и подчиненных ему священников вывели из состава Тернопольской епархии.

Представителя духовенства также направили в органы государственной власти, местного самоуправления и в средства массовой информации обращение относительно того, что о. А.Зинкевич не является членом Священного Синода УПЦ Киевского Патриархата, которым он себя представляет, он также уже исключен из состава Тернопольской епархии и не может представлять интересы Тернопольской епархии в органах государственной власти, местного самоуправления, государственных и массовых мероприятиях, в газетах, на телевидении и радио.

Кроме того, представители духовенства в обращении к Филарету просят посвятить архиепископа Иова в сан митрополита, поскольку он «за 17 лет своего архиерейского служения не только сплотил Тернопольскую епархию, но и сохранил Тернопольско-Бучачскую епархию и образовал Хмельницкую епархию».

На собрании владыка Иов обязал священников более ответственно относиться к работе воскресных школ для детей при каждой приходе. Были также представлены учебники для воскресных школ и уроков христианской этики, изданные по благословению Святейшего Патриарха Филарета.

Решением собрания также запрещен переход священников с прихожанами из одной епархии в другую в пределах Тернопольской области.

В целом в собрании приняли участие 125 священнослужителей.