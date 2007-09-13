Министерство транспорта выдвигает ультиматум пресс-службе СБУ

Министерство транспорта и связи Украины “требует извинений от пресс-службы СБУ и персональной ответственности ее руководителя - Марины ОСТАПЕНКО за распространение недостоверной информации” о деятельности министра транспорта и связи Николая РУДЬКОВСКОГО и отрасли в целом.

Об этом идет речь в информации для СМИ, распространенной пресс-службой МТСУ.

Как отмечает Минтранс, “ряд заявлений, сделанных М.ОСТАПЕНКО от имени Службы безопасности Украины во время брифинга 12 сентября, указывают или на откровенное злоупотребление этим должностным лицом служебным положением или непрофессиональность: предание огласке неполной, неточной и недостоверной информации с целью ввести в заблуждение общественность”.

По мнению авторов сообщения, “такие умышленные или непрофессиональные действия не имеют ничего общего с почетной работой прес-секретаря одной из государственных структур”.

При этом Минтранс предупреждает, что “следствием провокативных и скандальных заявлений М.ОСТАПЕНКО в случае ее отказа официально принести извинения будет иск в суд”.

Как сообщал УНИАН, 13 сентября пресс-секретарь председателя СБУ Марина ОСТАПЕНКО, отвечая на вопрос журналистов, сообщила, что Служба безопасности Украины готовит представление в Генеральную прокуратуру Украины для решения вопроса о привлечении к ответственности министра транспорта и связи Украины Николая РУДЬКОВСКОГО за предоставление заведомо неправдивой информации о возможных террористических актах на транспорте, к которым, якобы, может быть причастный Секретариат Президента Украины.

«Сейчас решается этот вопрос. Следователи СБУ готовят представление в Генпрокуратуру по ст.259 Уголовного кодекса (предоставление заведомо неправдивой информации)», - сказала она.

При этом М.ОСТАПЕНКО объяснила, что данная статья предусматривает административное наказание, а в случае, если такие сообщения лицом, которое привлекается к ответственности по этой статье, предоставлялись неоднократно, предусматривает наказание в виде к 7 годам лишения свободы.

В контексте последнего М.ОСТАПЕНКО напомнила, что Н.РУДЬКОВСКИЙ несколько раз пытался связать с терактами аварию поезда «Столичный экспресс» в Киевской области и аварию поезда с фосфором во Львовской области.

«Но это не моя компетенция, это будут решать следователи», - заметила она.