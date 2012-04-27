Милиция проверяет все машины на выездах из Днепропетровска

Об этом сообщил начальник управления по связям с общественностью МВД Украины Владимир Полищук, пишет "Украинская правда"

"Это лишь одно из специальных мероприятий, проводимых милицией. В частности, мы проводим проверку в различных общественных местах - в метрополитене, в подземках, местах скопления людей", - сказал он.

"Для контроля общественного порядка привлечены дополнительные силы внутренних войск и специальные оперативно-розыскные мероприятия", - добавил Полищук.

На просьбу прокомментировать информацию "Комсмольской правды в Украине" о якобы перестрелке при попытке задержания подозрительных людей возле торгового комплекса "Караван" Полищук ответил:

"Мы пока не комментируем меры, которые мы проводим. Другой информации, к сожалению, предоставить тоже не можем".

Полищук призвал жителей города сохранять спокойствие и заверил, что "ситуация контролируется".