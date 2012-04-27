Кардинал Гузар не уверен, что разговор с властью возможен

Об этом он сказал в эфире телеканала ТВі, сообщили УНИАН в группе “Первого декабря”.

Л.Гузар на вопрос, что бы он сказал Президенту Виктору Януковичу, ответил, при каких условиях, по его мнению, возможен диалог.

“Проблема в том, могли ли бы мы действительно общаться с теми людьми, которые сегодня у власти. Есть общество, в котором есть группа, которая имеет или хочет иметь ценности духовного характера, что значит - начинать действовать от основополагающих духовных ценностей и на основе этого строить всю жизнь. А есть вторая группа (я говорю объективно, никого ни в чем не упрекая, потому что судить должен Господь Бог, а я только утверждаю факты), для которых наибольшей ценностью являются деньги, и они соответственно ведут себя. И мне кажется, что разговор между такими двумя группами очень труден”, – сказал Л.Гузар.

Кардинал сказал: “Я бы очень хотел, чтобы все граждане страны могли говорить друг с другом, чтобы мы могли добиться того, чтобы гражданство наше строить на духовных ценностях (которые не отрицают материальных, но начинаются с духовных). Как долго не будет сближения на уровне ценностей, любой разговор будет чрезвычайно сложен, и я немного сомневаюсь, возможен ли вообще”.

“Наша общая задача - пытаться установить те основные духовные ценности, на основании которых мы сможем говорить друг с другом, каждый с каждым. Тогда будем идти вперед, – подчеркнул кардинал Л.Гузар. – Как долго будем держаться абсолютно иных ценностей, разговор, мне кажется, почти невозможен”.

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Инициативная группа «Первого декабря» создана в 20-ю годовщину референдума. В состав группы входят Вячеслав Брюховецкий, Богдан Гаврилишин, Семен Глузман, Владимир Горбулин, Кардинал Любомир Гузар, Иван Дзюба, Мирослав Маринович, Мирослав Попович, Евгений Сверстюк, Вадим Скуративский, Игорь Юхновский.

Инициативная группа «Первого декабря» видит своей миссией установление в стране правил игры, которые будут базироваться на общечеловеческих ценностях и которые сегодня востребованы украинским обществом.

5 апреля 2012 года в Киеве группа «Первого декабря» провела национальный круглый стол, цель которого - собрать круг украинской интеллигенции и определить повестку дня для страны.